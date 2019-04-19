Почти «Газпром»: Мечты Клавы Коки начали сбываться с Black Star

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Певица призналась, что цель «познакомится с Тимати» поставила себе еще в школе.

Более года назад в Москве проходил кастинг, на котором искали новых исполнителей для лейбла Black Star. Было подано более пяти тысяч заявок из России и ближнего зарубежья, а одобрено - около трех тысяч. Кастинг длился чуть менее недели, а у каждого участника была только одна минута, чтобы показать свои данные.

Необычное исполнение Клавы настолько зацепило руководителей Black Star, что ей дали исполнить две песни в первом туре и три во втором. На каждом этапе она исполняла песни собственного сочинения, а лейбл как раз был в поиске исполнителя, который сам сможет написать музыку и тексты. В 2015 году, после победы в кастинге «Молодая кровь», Клава подписала контракт с лейблом. Black Star одобрили стиль Коки и считают ее уникальным артистом - ее творчество находится на стыке поп-музыки и видеоблогинга, достойных конкурентов в российском шоу-бизнесе для нее нет. Также Клава прошла конкурсы «Я артист», «Фактор А» и «X-фактор. Главная сцена 2», но смогла сохранить свою неповторимость.

View this post on Instagram мечты сбываются ❤️ непередаваемо видеть полные залы горящих глаз, подпевающих в такт. Люблю A post shared by КЛАВА КОКА | BLACK STAR (@klavacoca) on Apr 19, 2019 at 7:20am PDT

Клава Кока выложила в своем Instagram фотографию, где она стоит перед полным залом людей и подписала ее: «Мечты сбываются. Непередаваемо видеть полные залы горящих глаз, подпевающих в такт. Люблю». Похоже, для артистки Black Star стал «почти «Газпромом», ведь без него ее мечты навряд ли бы стали осуществимы. До сотрудничества с лейблом Клава не была настолько популярна и известна.