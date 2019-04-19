Бузова высказыванием о «липовых» розыгрышах может испортить «аферу» Бородиной

Месть или зависть могли подтолкнуть певицу так «насолить» коллеге.
Война между ведущими «Дома-2» Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной длится уже долгие годы. И хотя звёзды стараются не демонстрировать конфликт интересов на публике, а также дружат вне работы, они не упускают возможности лишний раз уколоть друг друга. Как известно, сейчас Ксюша с мужем Курбаном разыгрывают свой автомобиль Hummer. Уже возникло много спорных вопросов о таком подарке судьбы: начиная от троих владельцев машины, ограничений ГИБДД и сомнительных условий конкурса, где необходимо предоставить пароль от соцсети, и заканчивая тем, действительно ли можно в нём выиграть. Теперь же и Ольга Бузова подлила масла в огонь.
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Давно хотела спросить, насколько вы азартны? Не вижу ничего плохого в развлечениях, где есть риск и азарт победы🤩 Но всегда удивляюсь, насколько многие ожидают "халявных миллионов", которые сыпятся в почту и смс вместе с сообщениями "вы стали счастливым обладателем целого состояния"🙄 С развитием технологий способов обмана становится все больше: опросы, сулящие сотни тысяч за простые ответы, лотереи в электронной почте... Не в моих традициях нравоучения, просто хочу предостеречь. Запомните и не питайте иллюзий: шоу "кто хочет стать миллионером", где за вопросы дают деньги – идет только по телевизору! В жизни никакой халявы, присланной с незнакомых номеров, нет. Сами посудите, у всех затей должна быть выгода, какой смысл кому-то тратить время себе в убыток, организовывая для вас эти "подарки судьбы". Моим людям удачи и трудолюбия, не бросайтесь в сомнительные авантюры! Сегодня интернет это не только территория свободы, но и территория опасности. Проверяйте названия сайтов, брендов, не стесняйтесь звонить в указанные на логотипах компании – вы их клиенты, платите за услуги деньги, имеете право спросить и все уточнить несколько раз!!!!
В соцсети Оля «случайно» затронула тему подлинности таких «гивов». «У всех затей должна быть выгода, какой смысл кому-то тратить время себе в убыток, организовывая для вас эти подарки судьбы», - заявила певица. Очевидно, Бузова таким высказыванием о «липовых» розыгрышах может испортить «аферу» Бородиной. Как бы там ни было, а к любой «халяве» нужно относиться с осторожностью, ведь многие только и ждут наивного «лоха», чтобы «сколотить» очередное состояние на доверчивых фанатах.