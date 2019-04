Бузова высказыванием о «липовых» розыгрышах может испортить «аферу» Бородиной

View this post on Instagram

Давно хотела спросить, насколько вы азартны? Не вижу ничего плохого в развлечениях, где есть риск и азарт победы🤩 Но всегда удивляюсь, насколько многие ожидают "халявных миллионов", которые сыпятся в почту и смс вместе с сообщениями "вы стали счастливым обладателем целого состояния"🙄 С развитием технологий способов обмана становится все больше: опросы, сулящие сотни тысяч за простые ответы, лотереи в электронной почте... Не в моих традициях нравоучения, просто хочу предостеречь. Запомните и не питайте иллюзий: шоу "кто хочет стать миллионером", где за вопросы дают деньги – идет только по телевизору! В жизни никакой халявы, присланной с незнакомых номеров, нет. Сами посудите, у всех затей должна быть выгода, какой смысл кому-то тратить время себе в убыток, организовывая для вас эти "подарки судьбы". Моим людям удачи и трудолюбия, не бросайтесь в сомнительные авантюры! Сегодня интернет это не только территория свободы, но и территория опасности. Проверяйте названия сайтов, брендов, не стесняйтесь звонить в указанные на логотипах компании – вы их клиенты, платите за услуги деньги, имеете право спросить и все уточнить несколько раз!!!!