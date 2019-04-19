Бузова высказыванием о «липовых» розыгрышах может испортить «аферу» Бородиной

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Месть или зависть могли подтолкнуть певицу так «насолить» коллеге.

Война между ведущими «Дома-2» Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной длится уже долгие годы. И хотя звёзды стараются не демонстрировать конфликт интересов на публике, а также дружат вне работы, они не упускают возможности лишний раз уколоть друг друга. Как известно, сейчас Ксюша с мужем Курбаном разыгрывают свой автомобиль Hummer. Уже возникло много спорных вопросов о таком подарке судьбы: начиная от троих владельцев машины, ограничений ГИБДД и сомнительных условий конкурса, где необходимо предоставить пароль от соцсети, и заканчивая тем, действительно ли можно в нём выиграть. Теперь же и Ольга Бузова подлила масла в огонь.

В соцсети Оля «случайно» затронула тему подлинности таких «гивов». «У всех затей должна быть выгода, какой смысл кому-то тратить время себе в убыток, организовывая для вас эти подарки судьбы», - заявила певица. Очевидно, Бузова таким высказыванием о «липовых» розыгрышах может испортить «аферу» Бородиной. Как бы там ни было, а к любой «халяве» нужно относиться с осторожностью, ведь многие только и ждут наивного «лоха», чтобы «сколотить» очередное состояние на доверчивых фанатах.