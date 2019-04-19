Подписчики – причина развода? Соперничая с Собчак, Виторган может начать своё собственное YouTube-шоу

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Трэвэл-шоу добрались и до Максима: Звезда театра уже рассказал об острове Шпицберген.

Максим Виторган, бывшая любовь экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак, удивил фанатов возможными намерениями начать своё собственное YouTube-шоу. Это может рассказать крайний пост Виторгана в Instagram, где звезда предстал на фоне указателя острова Шпицберген.

Сразу по приезду в страну Максим отписался фанатам об особенностях жизни на острове, затронув при это немаловажные экологические вопросы. Звезда театра пишет: «Ну, здравствуй, Шпицберген! Совсем не холодно. Глобальное потепление на лицо: где был ледник – грязная речка. Всюду проталины. Залив не замёрз. Здесь живут 400 тайцев. И это примерно 10% всего населения. 1000€ в месяц за 33 кв. метра. Есть коттеджи по 500 тысяч евро. Уголь добывать дороже, чем продавать. Пока такие отрывистые сведения по дороге из аэропорта».

Вероятно, Виторган уехал за тридевять земель не просто, чтобы набраться новых эмоций. Скорее всего, сейчас Максим хочет начать своё шоу, соперничая со своей почти экс-супругой, которая ушла от него к другому театральному режиссёру Богомолову. Предполагается даже, что подписчики Собчак, которые росли не по дням, а по часом, могли стать одной из причин для мелких обид Максима, которые приведут к скорому разводу пары.