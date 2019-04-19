Сделал одолжение - Пьеха не хотел приходить на день рождения Валерии

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Певца будто заставили прийти на торжество, к которому он, похоже, совершенно не готовился.

Сегодня популярная российская исполнительница Валерия поделилась фотографиями с празднования своего дня рождения. 17 апреля ей исполнился 51 год. Супруга Иосифа Пригожина поделилась, что после пышного празднования его юбилея она уже и не надеялась на подобный вечер, однако организовать его все равно получилось.

Известно, что гостями торжества в честь дня рождения певицы стали многие ее родственники, а также коллеги. В их числе оказались Анна Шульгина, Ирина Кудрина, Инна Маликова, Игорь Гуляев, Андрей Малахов, Стас Пьеха и другие. К слову, в отношении последнего неясно, в каких отношениях на данный момент он находится с именинницей.

Так как мероприятие проходило в одном из столичных ресторанов, все гости постарались соответствовать событию и пришли нарядными. Сама Валерия также ответственно отнеслась к этому моменту и на своем празднике затмила всех подруг, ведь очень удачно выбрала нежное платье и сделала высокую прическу.

Похоже, лишь один Пьеха не был рад своему присутствию в компании. На фотографиях он запечатлен в обычных джинсах, водолазке и жилетке сверху. Складывается впечатление, будто он и вовсе не хотел приходить на день рождения своей коллеги, однако все же заставил себя сделать это, будто это одолжение для нее.

На снимке, где Валерия стоит рядом с ним, ее руки даже скрещены на груди, будто она недовольна его присутствием. Тем не менее, на лице ее начала проступать улыбка. Возможно, Пьеха польстил ее слуху, когда обращался к ней с пожеланиями.