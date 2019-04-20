Пугачёвой не до игр? Лиза Галкина намекнула на проблемы со здоровьем у матери

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«У мамы последний концерт и она будет свободна»,— наивно заявила дочь Галкина в надежде на сближение с Примадонной.

Проблемы со здоровьем Аллы Борисовны волнуют публику уже несколько лет. Далеко не юный возраст, череда операций и пополняющийся список болезней — неудивительно, что за последние года примадонна явно сдала «позиции». И хотя Пугачёва и Максим Галкин всячески пытается скрыть проблемы в семье, однако, близнецы, в силу возраста, хранить секреты ещё не научились. Так, Лиза Галкина случайно могла намекнуть на проблемы со здоровьем у матери.

В Instagram Максим Галкин опубликовал семейный ролик с юбилейного концерта примадонны. На видео малышка искренне радовалась последнему концерту мамы в надежде проводить больше времени вместе. «Скоро мама будет свободна и мы будем играть», — заявила Лиза отцу. На самом же деле, Пугачёвой можеть быть совсем не до игр не из-за большой занятости, как наивно полагала девочка, а в силу серьёзной болезни. Именно поэтому, судя по всему, она и покидает сцену.

К слову, ещё в преддверии концерта Пугачёва планировала отправиться на лечение заграницу. Кроме того, совсем недавно ей пришлось срочно покинуть съемки ТВ-шоу из-за ухудшения самочувствия.