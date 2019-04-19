Стало стыдно? Водонаева решила показать себя как любящую сестру, боясь критики

Сегодня, 16:09

Лучше поздно, чем никогда - телеведущая все-таки пропиарила брата-политика, за которого недавно призывал голосовать ее «любовник».

Накануне рэп-исполнитель Гуф опубликовал видео, в котором обратился к фанатам с просьбой проголосовать за брата Алены Водонаевой. Станислав Водонаев участвует в выборах в Совет депутатов Одинцовского района. Многие пользователи упрекнули рэпера, заметив, что он рекламирует политика лишь по одной причине – ради любовницы Водонаевой.

Пока догадки поклонников о романе ведущей с Гуфом не имеют никакого подтверждения, однако тот факт, что сама Водонаева не спешила пиарить родного брата, может показаться подозрительным. Складывается впечатление, что телеведущая вовсе не планировала агитировать подписчиков голосовать за родственника. Однако, видимо, боясь критики в свой адрес, Алена все-таки решила показать себя как любящую сестру, которая готова помочь брату. В сети могли заподозрить, что Водонаеву не интересуют ее родственники – она волнуется лишь о том, как сделать свою жизнь интересной и яркой. Пользователи «напали» бы на Водонаеву с критикой – чужие люди пиарят ее брата, зато она сама игнорирует важное событие в жизни родственника.

Уже сегодня на странице ведущей все-таки появилась публикация, посвященная выборам, в которых принимает участие Станислав. Неужели Алене стало стыдно? Алена в своем посте сделала акцент на том, почему она никогда не показывает брата: «Он серьезный, непубличный человек». Складывается впечатление, что Водонаева как будто опровергла все возможные домыслы интернет-публики о плохих отношениях со Станиславом наперед.