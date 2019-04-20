Целлюлит и немытые волосы их связали? Собчак «раскрыла» секреты давней дружбы с Волочковой

Сегодня, 10:00

Опозорившись в интервью с балериной, Ксюша, видимо, решила примерить «ультрамодную» причёску «а-ля Волочкова».

Ксения Собчак, в народе известная как невозмутимая и скандальная светская львица, удивляет фанатов своими резкими перевоплощениями. Сегодня в социальной сети Instagram эффектная женщина опубликовала «карусель» фотографий, где буквально шокировала аудиторию своей причёской. Сейчас можно даже предположить, что Собчак таким нелепым образом «раскрыла» секреты давней дружбы с Анастасией Волочковой, фриковатой особой российского шоу-бизнеса.

Вероятно, самооценка скандальной львицы после её провального интервью с «примой на пенсии» пошатнулась, и теперь Собчак не считает себя самой красивой или даже достойной внимания мужчин. На фоне Волочковой, которая хвасталась своими ухажёрами-приживалами, потуги Собчак на любовном фронте выглядят не такими значительными, чему, вероятно, сама Ксения очень позавидовала, как отметила даже сама балерина.

Переоценив свою жизнь и, в частности, образ, Ксения стала подходить иронично к любым выпадкам восхищения её красоты. То она скажет, что целлюлит большой, вероятно, опять-таки на фоне подтянутой Волочковой, то в интервью со Светлаковым начнёт издеваться над собой, говоря о сходстве с лошадью, а то и вовсе решит примерить на себя образ балерины с немытыми волосами.

Возможно, связать свой образ с внешним видом Анастасии Ксения и не хотела, однако это у неё точно получилось. Почти все её подписчики раскритиковали звезду за такую «ультрамодную» причёску стиля а-ля Волочкова, которая тоже часто появляется на публике с немытой головой и шиньоном.

Сейчас, возможно, дело обстоит не очень радужно. Собчак на фоне балерины могла почувствовать себя старой зачуханкой с района, чему она, конечно же, пытается противиться, однако это пока плохо получается.