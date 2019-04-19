Замаливает грешки? Муж Алсу может «проплатить» победу дочери на шоу «Голос. Дети»

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Иллюзия счастливого брака поддерживается в семье певицы ради младшей Абрамовой.

Догадки о проблемах в отношениях не покидают семью Алсу уже несколько лет. Все эти годы певицу подозревают в «постановочной» картинке счастливого брака. Алсу стала реже выступать на корпоративах и выходить в свет, что поспособствовало догадкам о тирании и запретах мужа. Предполагается, певица терпит издёвки в семье ради 10-летней дочери Микеллы. И, судя по всему, Ян этим искусно пользуется и даже может замаливать свои грешки через дочь. Так, муж Алсу может «проплатить» победу дочери на шоу «Голос. Дети». В соцсеть артистка опубликовала совместный снимок с Микелой по пути на площадку вокального шоу.

Как известно, сегодняшний эфир станет решающим в судьбе девочки на проекте: по результатам голосования зрителей младшая Абрамова может пройти в финал шоу. И хотя девочка невероятно талантлива, «помощь» отца может оказать весомую роль на конечный результат. Очевидно, за счастьем своего ребёнка певица забудет все семейные проблемы. Предполагается, именно такие психологические «качели» может практиковать Абрамов в семье во избежание развода.

Однако это лишь версия, появившаяся на основе анализа отношений в семье звезды. Как на самом деле обстоят дела, остается лишь догадываться.