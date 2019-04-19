«Самоуверенная» Черно решила пойти другой дорогой

Сегодня, 14:24

«Пожираешь человека», - любящей деньги супруге Йоси посоветовали найти работу.

Участница сандального шоу «Дом-2» Александра Черно уже давно не держит в тайне от поклонников то, что никак не может найти подход к своему мужу Иосифу Оганесяну. Девушка пытается образумить супруга, применяя методы, которые считает действенными, однако пока положительного эффекта от этого не видит. Как кажется, отношения в семье становятся только хуже.

Однако сегодня ей в голову пришла мысль, что не только другие могут извлекать пользу от ее советов. На личной странице в Instagram она разместила картинку, надпись из которой она решила применить к себе. Черно, можно сказать, заявила, что часто говорит «довольно правильные и разумные вещи», однако даже не задумывается о том, чтобы применять их самой.

Похоже, Черно все-таки решила изменить тактику в отношениях с мужем и пойти другой дорогой. «А может пора самому начать прислушиваться к своим советам», - делается вывод там. И хотя фанаты подтвердили, что это более правильный настрой, чем прошлый, они все равно нашли, за что к ней придраться. По их мнению, звезда «Дома-2» слишком самоуверенна, так как считает, что раздает мудрые советы. «Это твои иллюзии. Мыслишь шаблонно», - попытались они заверить ее в обратном.

Помимо этого, ей посоветовали перестать пытаться заставить Йосю стать бизнесменом и начать работать над собой. Другие также отметили, что в настоящее время жить легче, если работает и муж, и жена, хотя Саша Черно, кажется, такой вариант даже не рассматривает.