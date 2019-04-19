Пугачева случайно «засветила» причину «предсмертных хрипов»

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Концерт концертом, а сигарета по расписанию - видимо, подумала певица, но не ожидала быть «пойманной».

Российскую исполнительницу Аллу Пугачеву до недавнего времени мало кто представлял без сигареты в руке. Однако вот уже как несколько лет примадонна якобы не курит – после рождения Лизы и Гарри Алла Борисовна навсегда «завязала» с этой пагубной привычкой. Еще в 2015 году певица в одном из интервью отметила, что бросила курить в День защиты детей, а помог ей в этом батюшка.

Однако, как выяснилось недавно, Пугачева так и не распрощалась со своей пагубной привычкой, из-за которой рискует сократить продолжительность своей жизни. 17 апреля артистка выступила на сцене Кремлевского дворца. Многие в соцсетях отметили, что примадонна поет вовсе не так как раньше – хриплый голос Пугачевой уже давно ассоциируется у поклонников с «предсмертными хрипами». Некоторые фанаты оказались правы – все дело в давней привычке исполнительницы. В сеть попали снимки, видимо, сделанные после концерта Пугачевой. На одном из них примадонна позирует с Артуром Гаспаряном. Можно заметить, что в правой руке Алла Борисовна держит сигарету. Вероятно, певица не догадывалась, что случайно «засветила» причину своих «предсмертных хрипов», когда позировала фотографам.

Убедиться в том, что в руке примадонны действительно находится сигарета, помогла еще одна фотография. Судя по всему, снимок сделан в тот момент, когда исполнительница уже принялась курить. Видимо, дабы сигарета не попала в кадр, артистка вытянула руку, однако фотограф все-таки запечатлел то, что, похоже, пыталась скрыть Пугачева. Не исключено, что артистка перенервничала из-за выступления, а потому решила снять стресс быстрым, но крайне пагубным для здоровья, способом.