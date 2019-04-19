«Бред полный»: Рыжий из «Иванушек» опроверг разрыв с женой

Сегодня, 12:34

Все «похождения» супруги происходили с ведома Григорьева-Апполонова.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов впервые прокомментировал слухи о разводе с женой. Известный певец был категоричен. Не так давно в интернете появилась информация, что Мария Банкова, после 17 лет совместной жизни с Андреем, решила уйти из семьи и завела роман с баскетболистом команды «Химки» Андреем Зубковым - одним из лидеров в своей баскетбольной команде. Их разница в возрасте составляет 13 лет. По слухам, бывшая супруга популярного певца переехала к спортсмену с сыновьями и они даже подружились. С Андреем Зубковым Марина познакомилась во время финальной серии по баскетболу в единой лиге ВТБ в 2018 году. Они сразу понравились друг другу.

«Ребята, бред полный! Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена», - отреагировал Григорьев-Апполонов на снимки с хоккейного матча, где Марину сняли с детьми и новым ухажером.

Тем не менее, меньше месяца прошло с последней публикации Андрея Григорьева-Апполонова в своем аккаунте социальной сети снимка со своей супругой, в комментариях он поблагодарил супругу за годы совместной жизни и сказал, что счастлив рядом с ней. Возможно, исполнитель просто пытается сделать вид, что проблем в личной жизни нет и это все только слухи. Стоит обратить внимание, что подобная ситуация происходит не в первый раз.