"Не даешь Платона, сама родит" : Разлученная с сыном Фриске могла забеременеть из-за страданий по ребенку

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Пользователи заметили изменившуюся фигуру Натальи и посчитали, что округлившийся животик является причиной беременности.

В своей социальной сети Instagram сестра знаменитой Жанны Фриске опубликовала видеозапись в разделе Stories. На нем можно увидеть, как Наталья приехала посетить контактный зоопарк и держит в руках хамелеона. Однако любопытные поклонники заметили не только счастливую улыбку и радость Фриске, но и то, как женщина другой рукой придерживает животик, а через несколько секунд, когда она начала разворачивать заметное изменение можно разглядеть не принимая особых усилий.

Разлученная с сыном Нататья могла забеременеть из-за своих страданий по ребенку, а очень редкие встречи с племянником Платона, возможно, влияют на нее.

Ранее близкая подруга Ольга Орлова с помощью эфира передачи «Секрет на Миллион» обратилась к супругу покойной Жанны Фриске, попросив его хоть иногда давать видеться с ребенком, а также и родителям звезды.

Может, любовь и тоска к сыну сестры подтолкнули на такой серьезный шаг уже не молодую Наталью. Хотя, чего не сделаешь ради того, чтобы загладить боль в своем и родительском сердце. По предположением, Фриске действительно может в скором времени стать мамой, что и радует многих в сети.

К сожалению, прокомментировать «интересное положение» на личном аккаунте пользователям не удалось, ведь видео пропадет из раздела через несколько часов, а вот различные странички в сети, созданные преданными фанатами, позволяют опубликовать ролики и оставлять свое мнение.

«Правильно, не дает Платошу, сама родит», «Да, радость родителям и себе, чтобы не искать редкие встречи», «Может, таким образом, она пытается заменить сына Жанны родителям?», - задаются вопросами пользователи. Правда, сама Наталья пока не прокомментировала появившуюся новость.