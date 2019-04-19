Выигрышный билетик? Барановская может спасаться от «бедности» рекламируя холодильник

Сегодня, 11:08

$ 13 000 - столько может зарабатывать ежемесячно Юлия, работая «лицом» для рекламной компании LG.

Ведущая «Мужское/Женское» опубликовала в instagram видеозапись с пятнадцатилетия журнала журнала Forbes. На видео девушка начала рекламировать продукцию компании LG для кухни, утверждая, что это её любимые «друзья».

Юлия Барановская – российская телеведущая, на счету которой проекты «Мужское/Женское», «Перезагрузка». Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина, за расставанием с которым следила вся страна. В частности, благодаря скандалу, она и получила свой небывалый успех.

Имея при себе троих детей, мать-одиночка не перестаёт работать на благо семьи. Не секрет, что, чем старше дети, тем больше требуется денег. В последнее время можно заметить, что карьерный рост Юлии не двигается выше, а рейтинги шоу постепенно падают.

Подобное означает, что Юлии может больше не хватать получаемых денег для содержания семьи и активной жизни, поэтому она может соглашаться на любые предложения.

Барановская может спасаться от «бедности» рекламируя холодильник и другую технику. Также многие обратили внимание, что внешность Юлии достаточно откровенна: Плащ на голое тело. Возможно, что таким нарядом она хочет «привлечь» одного из миллиардеров, которые пришли на праздник Forbеs.

Компания LG сейчас является одной из самых крупных на рынке. Считается, что если подобная компания будет работать с вами как партнёр, то это будет считаться как выигрышный билетик. Подобная реклама, тем более знаменитым «лицом» приносит крупные деньги.



