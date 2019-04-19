Отправится вслед за дочерью? Мать Началовой, поседевшая от горя, может не выдержать скорби

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Траур от утраты любимой дочери все сильнее давит на психику бедной женщины, если так пойдет и дальше, Таисия может не выдержать – считают фанаты Юлии.

Началова-старшая сильно переживает после смерти единственного ребенка. Об этом рассказала пиар-директор Юлии Началовой - Анна Исаева, которая разместила в Instagram снимок женщины.

Таисия в настоящее время находится не в лучшем состоянии. Как отметила официальный представитель певицы, ей удалось хоть немного украсить жизнь женщины. Парикмахер артистки поправила женщине «абсолютно седые волосы».

«Единственное, чего уже никогда не поправишь — грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных, маминых глаз! Тая ни в какую не хотела никуда идти. Но мы ее как-то, еле-еле уговорили. Таечка, красавица», - отметила Анна.

Несмотря на все «ухищрения» Анны, теплые слова друзей и близких, а также поддержку родных, Таисия словно тает на глазах.

На лице уже давно не было радости, а как говорили знакомые, женщина держится из последних сил, да и то, ради внучки.

Таисия ранее рассказывала о том, что перед самой смертью пообещала дочери заботиться и присматривать за внучкой, не смотря ни на что.

Неужели Женщина хочет отправиться вслед за дочерью и нарушить обещание, данное Юлии? Поклонники девушки предположили, что мать Началовой, поседевшая от горя, может не выдержать скорби. В результате чего, все может кончиться очень плачевно.