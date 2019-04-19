«Запер в четырех стенах»: Муж-«тиран» Алсу мог не дать ей развод из-за "больной" любви

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Пользователи считают, что «игра на публику» в счастливую семью – это всего лишь прикрытие, в то время, как супруг пытается удержать певицу от развода.

Еще несколько лет назад появились слухи о том, что супруг Алсу буквально «тиранит» ее своими запретами и выходками. Причиной тому послужило то, что артистка почти перестала появляться на сцене и выступать на корпоративах. Знаменитость стали редко видеть на публике, а многим супруг показался довольно «суровым».

Недавно семья Алсу оказалась опять под «ударом». В сети появилась информация о том, что Ян Абрамов изменяет супруге. Мужчине уже не в первый раз инкриминируют супружескую неверность, а вот певица отказывается верить в подобные обвинения.

Спустя несколько дней тщательно следящие поклонники заподозрили пару в том, что они и вовсе развелись. На социальной страничке в Instagram Алсу пропали все фотографии и публикации с любимым избранником, а на некоторое время образовалось затишье, но это не угомонило беспокойных пользователей и они продолжили говорить, что в семья все же приняла решение разойтись.

Уважающая себя женщина не будет терпеть «гулянки» мужа и захочет сразу от него сбежать, а вот певица очень странно себя ведет, например, не опровергает слухи о разводе и размещает трогательное видео, показывая идиллию.

Одни в сети посчитали пост «показушным» чтобы скрыть предстоящий развод и не афишировать на всю страну, а вот другие, наоборот, что муж-«тиран» Алсу не дает ей развода из-за «больной любви».

Конечно, вспомнив все старые предположения и слухи, возможно, Абрамов буквально «запер в четырех стенах» и пытается удержать любимую супругу от судебных разбирательств, ведь есть предположение, что тогда певица захочет решить вопрос о воспитании своих детей и вряд ли позволит одобрить опекунство на отца, подав на алименты. Может, именно эти вопросы «пугают» Яна Абрамова, который готов пойти на «тиранию», дабы избежать дальнейших проблем.