Спелись «голубки»? Дуэт Виторгана с Ксенофонтовой мог быть намеком на отношения

Сегодня, 05:00

Нежное общение и легкий флирт - фанаты уверены, что Максим «положил глаз» на Елену.

Пока бракоразводный процесс Собчак и Виторгана продолжается, Максим не теряет времени зря, активно налаживая свою личную жизнь. Ему уже приписывали отношения с актрисой театра - Агнией Кузнецовой. Сейчас же актер пошел дальше и, судя по мнению поклонников, он закрутил роман с Еленой Ксенофонтовой.

Однако поклонники распадающейся звездной пары не теряют надежды.

Им всегда казалось, что супружество Собчак и Виторгана будет длительным и успешным браком. Два интеллектуала с прогрессивной и активной жизненной позицией, оба выходцы из элитных и обеспеченных семей, у обоих во многом совпадали взгляды на оценку политических событий.

И пока Ксения ведет активный образ жизни, путешествует и ведет свою телепередачу, Виторгану ничего не остается, как «уйти в разгул», после длительной семейной жизни.

После того, как режиссер выложил в сторис видео, где он и Елена поют вместе, фанаты сразу решили - дуэт Виторгана с Ксенофонтовой мог быть намеком на отношения. Неужели спелись «голубки»?

Хотя в этом нет ничего сверхъестественного, Елена – свободная, незамужняя женщина, приятной наружности. Так же, как и Виторган находится в бракоразводном процессе.

Вероятно, Виторгану просто надоело скрываться, и он решил «вынести» отношения на «поверхность». На разговоры людей, так же, как и на мнение Собчак, Максиму стало абсолютно наплевать. И если во время отношений с Ксенией он вынужден был поддерживать имидж и статус, то после новости о предстоящем разводе, он стал абсолютно свободен в своих словах и деяниях.

Не исключено, что все эти махинации Виторгана направлены на то, что чтобы позлить экс-супругу и заставить ревновать.