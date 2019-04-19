Из князи в грязи! Самбурская покидает театр ради карьеры певицы

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«Вы меня больше не увидите на сцене в качестве актрисы, но увидите в качестве певицы», - заявила Настасья в новом видео в instagram.

Вчера Самбурская опубликовала видеозапись в Instagram с обращением к подписчикам, где заявила о своём уходе из театра на Малой Бронной, в котором проработала 11 лет. Также она сообщила, что доработает «сезон», тем самым немного успокоила своих фанатов.

Одной из причин ухода из театра стала невозможность реализовать творческий потенциал в качестве актрисы. «Все эти годы ждала немного больше, чем мне доверяли.» - ответила Настасья одному из фанатов в комментариях.

Напомним, что Кроме театральной занятости, артистка продолжает активно сниматься. Так, в 2018 году вышло сразу четыре картины с участием Самбурской: «Команда „Б“», «Zомбоящик», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Каникулы президента». С ее творчеством в качестве певицы поклонники знакомы более двух лет.

Увидеть спектакли с участием Настасьи будет возможно до середины июня. Всего планируется 14 спектаклей, если считать с 19 апреля по 14 июня. Расписание можно будет посмотреть на официальном сайте Самбурской. Ссылка на него есть в описании её профиля в instagram.

Многие пользователи были ошарашены тем, что Самбурская покидает театр ради карьеры певицы, считая карьеру актрисы намного выгоднее и лучше. Можно заметить, что многие актёры, перешедшие на путь музыки теряли свою популярность. Из князи в грязи, так можно сказать о подобной смене деятельности Настасьи.



