Богомолов бросил? Собчак могла помириться с Виторганом из-за обиды любовника

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Изменяла ему с Максимом, а нынешний узнал – уверены фолловеры. Они считают, что Ксения вскоре вернется к бывшему и заживет прежней жизнью.

Ксения Собчак и ее мужчины – многотомную книгу с таким названием уже может написать любой фолловер телеведущей. Романы звезды широко обсуждаются среди пользователей сети. Расставание с Виторганом и роман с Богомоловым, уверены поклонники, стало «отправной точкой» в постоянном обсуждении личной жизни женщины.

Ранее пользователи сети предположили, что Собчак изменяет Богомолову с бывшим возлюбленным. Об этом они догадались с помощью анализа жизни Ксении и ее фото с мероприятий. На данный момент фанаты решили, что Собчак могла помириться с Виторганом из-за обиды любовника. Они предположили, что Богомолов бросил женщину из-за неверности.

Возможно, «измена» Ксении, стала началом разлада в отношениях с режиссером и предательство Ксении не прошло мимо него. Можно предположить, что любовник догадался о неверности своей девушки и расстался с ней. Теперь, наконец-то, вернется к Виторгану и заживет прежней жизнью, считают поклонники.

Вероятнее всего, телеведущая ведет двойную жизнь. «Ночь провела с Виторганом, днем появилась с Богомоловым», - рассуждают поклонники Ксении Анатольевны.

Романтические стихи в Instagram телеведущей также натолкнули фанатов на различные мысли. Они уверены, что скоро грядет «великое примирение» Ксении и Максима и их любовь сможет преодолеть все преграды.