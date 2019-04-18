Нецензурный бунт! Харламов отстоял право на мат в шутках

Вчера, 23:00

Комика хотели задавить критикой и морализаторством, но он не «прогнулся» под общественное мнение.

Новый локальный скандал коснулся комика Гарика «Бульдога» Харламова, когда он посмел пошутить про кумира огромного количества домохозяек по всему миру Ларису Гузееву. Юморист навлек на себя негодование общественности, когда опубликовал пару коротких видео со следующей шуткой: маты Гузеевой из одного из выпусков «Давай поженимся!» вклеили в отрывок из песни, а также в фильм с Никитой Михалковым, где она снималась. Колоритный мат так ярко продолжал и песню, и фильм, что многие поклонники Харламова, по их словам, «ржали во весь голос». Но как много было благодарных поклонников, так многих и разозлил недалекий юмор артиста и издевательство над Гузеевой.

Вскоре Харламов ответил на претензии недовольных его с шуткой и объяснил, что не он делал те ролики, а просто нашел готовые и решил поделиться с фанатами, никого при этом не оскорбляя. Но критики не унимались, и тогда Харламов опубликовал еще два аналогичных видео – в этот раз Гузеева грязно ругалась Буратино, а также опять заговорила грубостями от лица героини фильма «Бесприданница», где Гузеева снималась в молодости.

«Добил» Хараламов всех недовольных последним роликом, где весь звуковой ряд заменил на череду матов из одного из фильмов. И, самое интересное, что это нецензурный бунт комика удался! Харламов отстоял право на мат в шутках, а под последним постом уже никто не решается даже делать ему замечания по поводу брани, ведь, скорее всего, все недовольные давно отписались от его аккаунта. Ролик, который Гарик показал у себя в Instagram, понравился многим его фанатам.