Сожрала конкурентов! Черно радуется, что благодаря скандалам держится в «Дом-2»

Сегодня, 10:30

Уже два года пышнотелая участница живет на проекте, в то время как многие его покинули безвозвратно.

В наступающий век феминизма и бодипозитива кажется очень символичным, что такой персонаж скандального «Дома-2», как Александра Черно, не был изгнана в первые же недели своего участия. Сегодня участница поностальгировала по тем, кто пришел на шоу вместе с ней, но уже давно покинул его, однако была в этой ностальгии и доля злорадства тому, что все они ушли, а сама Черно на пике хайпа.

Однако чему, собственно, так радуется Саша, если, по сути, держится в «Дом-2» исключительно благодаря скандалам? Скорее всего, только потому ее не выгнали за периметр шоу, ведь в отличие от людей с высокими моральными принципами она была совсем не против разрушить свою репутацию собственноручно. Документальных доказательств тому нет, но уже который год сами же бывшие участники «Дома-2 рассказывают о том, как организаторы шоу заставляли их делать все те гадости и даже заниматься «волшебством» под прицелом камер. Кем нужно быть, чтобы согласиться на такое, недоумевают фанаты и зрители шоу. По мнению зрителей шоу, непробиваемая участница «сожрала» своих конкурентов, и теперь радуется тому, что благодаря скандалам она все еще держится и остается в шоу.

В Сети гуляют довольно разные видео из спальни Черно и ее мужа Иосифа Оганесяна, причем довольно отвратительные кадры. При этом свет в спальне включен, пара находиться не под балдахином, и вряд ли забыла, что их снимают круглые сутки огромные камеры с потолка. Этот факт многие считают поводом для того, чтобы обвинять Черно в умышленном пиаре для повышения рейтингов шоу.