Отбирает хлеб у Тимати – Лобода начала читать реп

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Однако читать в стиле рэп у звезды получается не так уж хорошо - фрагмент песни раскритиковали в соцсетях.

Уже несколько недель поклонники певицы Светланы Лободы ждут от нее новую песню, в она только дразнит их небольшими отрывками будущей композиции. Фанаты уже догадались, что композиция будет необычной, ведь для нее Лобода начала читать реп. «Суперзвезда» фактически отбирает хлеб у Тимати и других признанных рэперов, однако, с другой стороны, ее творчество никак их не коснется, ведь артистка займет лишь пустующую музыкальную нишу российского женского репа. До сих пор достойных исполнительниц репа в РФ было не больше двух-трех.

Однако так ли хороша Лобода в репе? Поклонники, после прослушивания очередного отрывка с ее зачиткой под бит, хоть и были впечатлены, но ни слова практически не разобрали. Хейтеры уже просто высмеяли будущий трек и заявили, что это будет «трэш», что, впрочем, не значит полный провал. Музыкальные критики, считают таким же «трэшем» песню и клип Тимати и Филиппа Киркорова «Цвет настроения черный», но клип на эту песню стал самых просматриваемым для обоих артистов, а песня до сих пор считается хитом.