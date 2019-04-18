Жизнь не закончилась. Вдова Николая Караченцова нашла утешение в семье и походах в цирк

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Людмила Поргина советует вдовам не терять тягу к жизни и искать поводы для радости в своих родственниках.

Во время выпуска программы «Жить здорово!», которую транслирует Первый канал, в гостях побывала вдова известного российского актера Николая Караченцова, Людмила Поргина. Она рассказала, что ей очень тяжело после смерти родного человека, вдова до сих пор не может поверить в произошедшее, так как очень любила мужа.

Вдова Николая Караченцова нашла утешение в семье и походах в цирк. «Жизнь не закончилась», - сказала она в интервью. Нужно пытаться продолжать дальше жить и радоваться жизни, считает Поргина.

Также, во время телепередачи, ведущая Елена Малышева попросила Людмилу Поргину дать совет 53-летней женщине, которая стала вдовой и после встретила другого мужчину. Она чувствует себя виноватой, еще и семья осуждает.

Людмила Поргина поддержала женщину и дала совет не пытаться избегать новых отношений, ведь она еще молода, ей всего лишь 53 года. Дети должны понять свою мать и не делать осуждающие выводы, заявила вдова Караченцова.