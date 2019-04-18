«Не заслужила!» - Лена Миро высмеяла требование дать Пугачёвой орден в честь юбилея

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Примадонна ничего не сделала для Родины за последние 10 лет, пишет журналистка.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, а уже 17 апреля в Кремле прошел ее юбилейный концерт, который очень долго ждали многие поклонники Примадонны. Большинству зрителей понравилось, что певица все-таки пела вживую, да и само ее выступление было очень неплохим и интересным, вот только время от времени возникали проблемы с аудиотехникой. Однако далеко не все пользователи Сети разделяют восторг от выступления Пугачевой, а уж тем более не поддерживают возникшую недавно инициативу о том, что певице нужно вручить орден.

С этой инициативой выступил журналист и критик Артур Гаспарян, который заметил, что за последние 10 лет Пугачевой не вручали никаких наград. По его словам, Примадонну на протяжении всей ее творческой жизни постоянно обделяли орденами, будто бы она их не заслужила.

Блогер Лена Миро высмеяла требование дать Пугачевой орден в честь юбилея, ведь якобы только потому не давали наград артистке в течение десятка лет, что творчеством она не занималась, а строила личную жизнь, а также получала гражданство Кипра. И если Гаспарян риторически спрашивает: «Не заслужила, стало быть?», то Миро как бы отвечает: «Да, не заслужила!». Кроме того, журналистка не забыла и унизить сразу двух супругов звезды, ведь обоих назвала представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.