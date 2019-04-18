Отёки из-за «алкопати»? После концерта Пугачёвой Галкин появился с опухшим лицом

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Поклонники в Instagram предположили, что шоумен «слегка перебрал» после юбилейного шоу Примадонны.

17 апреля в Государственном Кремлевском Дворце состоялся концерт, посвященный 70-летнему юбилею Аллы Пугачевой. По словам присутствующих в зале, Примадонна исполняла все композиции исключительно вживую. Также зрители и звездные гости обратили внимание на грандиозные номера, которые были подготовлены для каждой песни. Вероятно, мероприятие прошло так удачно, что после него звезды российского шоу-бизнеса решили расслабиться с помощью спиртных напитков.

Именно так подписчики Максима в Instagram объясняют то, что на утро после концерта пародист появился в Instagram stories с таким опухшим лицом, что не все фанаты сразу его узнали.

«Отёки из-за «алкопати?», «Пока Алла пела, Максим пил?»,«Видимо, здорово отметил концерт», - комментировали в шутку подписчики состояние Галкина, которые не привыкли видеть телеведущего в таком состоянии. Сам Максим на подобного рода комментарии не отвечает.