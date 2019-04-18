С горя запила? Хилькевич из-за провальной карьеры рискует «подсесть» на стакан

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Проблемы в семье, отсутствие ролей и критика фанатов— могут подтолкнуть актрису на отчаянный шаг.

В последнее время поведение звезды «Универа» Анны Хилькевич вызывает много вопросов. Не успели все забыть об откровенном флирте актрисы с женатым мужчиной на глазах у подруги, как Хилькевич переняла роль «благодетеля» и вступилась за певицу Нюшу. Предполагается, такая резкая смена настроения и психологическая неустойчивость связана с трудностями на работе. Как известно, за последнее время актриса практически не снимается в новых проектах и принимает участие лишь в несколько спектаклях. Неудивительно, что из-за провальной карьеры Хилькевич могла с горя запить.

В сторис актриса похвасталась подарком от представителей фестиваля Urban Dream, куда отправится Хилькевич уже завтра. Примечательно, что в коробке затаились несколько бутылок крепкого алкоголя. «Так-так, вы хотите, чтобы я уже готовая приехала на фестиваль?», — иронично поинтересовалась на видео Анна. Как бы там ни было, а такими темпами молодая мать рискует «подсесть» на стакан.