Призрак Кобзона пришел посмотреть на концерт Пугачевой – медиум

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Дух Иосифа витал над Аллой, пока та выступала в Кремлевском дворце.

Вчера прошел концерт Аллы Пугачевой. В честь своего юбилея Примадонна выступила в государственном Кремлевском дворце, где в честь своего 80-летия несколько лет назад пел и Кобзон, умерший 30 августа 2018 года. Посмотреть на концерт Аллы Борисовны пришли многие ее фанаты, среди которых были замечены и знаменитости, которые оценили пение Примадонны и были в восторге от шоу.

Фрагментами концерта в своем Instagram поделилась и Светлана Лобода. На некоторых роликах некоторые заметили весьма странные очертания. Над Примадонной будто бы витал дух, который скрывался в дыму. Увиденное поразило многих пользователей.

К обсуждению произошедшего подключилась и пользовательница Сети, которая называет себя медиумом. Она заявила, что над Аллой витал дух Кобзона. Медиум уверенна – на концерте Пугачевой был замечен именно призрак Иосифа.

По мнению эксперта, призрак Кобзона пришел посмотреть на концерт Аллы Пугачевой. Ничего плохого медиум в этом не видит. Якобы, Кобзон может «наблюдать» за жизнью своих друзей и знакомых, а концерт Примадонны в Кремле является значимым событием, поэтому дух умершего певца мог посетить данное мероприятие.

Некоторым пользователям версия о призраке Кобзона показалась весьма странной. По мнению таких комментаторов, дух умершего певца не может появиться среди людей, так как у него есть «иной мир», где он сейчас и находится. В целом, размышления медиума нашли отклик среди многих фанатов Кобзона и Примадонны. Идея о том, что Иосиф мог посетить концерт Пугачевой, показалась многим весьма реалистичной и не вызвала сомнений, хотя скептики к таким заявлениям всегда относятся с иронией.