«Гулька» началась? В Сети Волочковой посоветовали выпить «кошачьих» таблеток

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Животная похоть проснулась в балерине с наступлением весны, уверены ее подписчики.

На днях российская прима-балерина Анастасия Волочкова рекламировала ветеринарную клинику, куда, по ее утверждению, свозила кота для того, чтобы подстричь ему шерсть. Однако на том же рекламном видео сложно не заметить, что питомец звезды ведет себя несколько неадекватно, а, в частности, истошно орет. В принципе, это и понятно, ведь весна на дворе, у животных активизируются их инстинкты, которые заставляют их искать себе пару и размножаться, а крик часть этого процесса у котов.

Впрочем, питомцу Волочковой вряд ли повезло насладиться радостью размножения, ведь уже на следующем фото, он сидит грустный, поникший и сонный. Тогда подписчики звезды предположили, что Анастасия просто дала животному специальные таблетки, усмиряющие похоть. Однако после того, как именно Волочкова выступала на концерте у Аллы Пугачевой, тех «кошачьих» таблеток пользоваттели Сети посоветовали выпить уже ей самой – балерина и там сделала села на шпагат.

Может, действительно. у примы началась своеобразная «гулька»? Подчеркнутая сексуальность и определенная эмоциональная нестабильность делают звезду очень похожей на кошку, которая ищет партнера, но в таком случае не понятно, куда делся прежний – тот самый жених-европеец, которого некоторые фанаты называли «чеченцем Маликом».