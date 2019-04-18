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Модель на званом ужине у Яны Рудковской все время прикрывала живот рукой.

Вчера вечером, когда казалось бы вся Москва собралась на юбилейном концерте у Аллы Пугачёвой, Яна Рудковская в рамках проекта GRAND VOYAGE, призванного объединить две столицы моды – Москву и Париж, устроила у себя в особняке званый ужин, куда пригласила избранных гостей, в число которых попала и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина. К слову, Яну Рудковскую и Дарью Клюкину с недавних пор связывают рабочие отношения – модель снялась в клипе Димы Билана «Молния», продюсером которого Рудковская является уже много лет, а также приняла участие в его сольных концертах в Москве и в Санкт-Петербурге.

В то время, пока все восхищались выставкой особо значимых для Яны нарядов от haute couture, где можно было увидеть ее венчальное платье от Dior и знаменитый наряд в стиле Золушки, созданный для Рудковской модельером Александром Тереховым, гости успевали фотографироваться с хозяйкой вечера на фоне всего этого великолепия.

Позже особо пристальное внимание привлекли снимки Дарьи Клюкиной, которая на всех фото прикрывала живот рукой и выглядела как будто беременной. Возможно, это просто особенность кроя платья, и на самом деле Даша не находится в «интересном» положении, однако в комментариях к посту тут же появились рассуждения на тему, правда это или нет, и когда обрученная с бизнесменом Владимиром Чоповым в январе этого года модель, объявит о своей беременности.

Теперь, когда Дарья Клюкина спровоцировала слухи о своей беременности, интерес к ее личной жизни, дате свадьбы и образу жизни может вспыхнуть с новой силой.