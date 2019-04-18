Примадонна в курсе? Галкин предложил Киркорову рекламировать контрацептивы

Сегодня, 19:00

В шоу Насти Ивлеевой AgentShow шоумен проговорился, как разыграл короля российского шоу-бизнеса.

Российский шоумен Максим Галкин стал гостем в новом выпуске интернет-шоу Анастасии Ивлеевой AgentShow, которое включает в себя откровения, конкурсы и розыгрыши. Специально для Галкина ведущая добавила раздел «Кто хочет стать?», в качестве пародии телешоу «Кто хочет стать миллионером», ведущим которого Максим был продолжительное время. В этой части шоу пародист поделился историей своих отношений с Аллой Пугачевой. Далее артисту предстояло разыграть кого-то из знакомых и изобразить голоса несколько известных личностей, среди которых были Елена Малышева, Николай Басков, ведущая Настя Ивлеева и даже Владимир Путин.

Потом Максиму надо было позвонить по любому номеру из своих контактов и подшутить над собеседником. В случае, если пранк получается неправдоподобным, Галкина должно ударить током. Первым удачным розыгрышем стал телефонный разговор с юмористом Юрием Гальцевым, который согласился выпустить совместную рэп-песню.

Следом Максим позвонил Филиппу Киркорову и предложил рекламировать контрацептивы.

«Филь, тут такая история. Понимаешь, предложили презервативы рекламировать, но я не могу Первый канал, все такое. Там лям долларов предлагают, можешь ты? Просто они хотят медийную персону, но боятся тебе звонить - ты же великий», - сказал Максим.

Филипп поинтересовался в курсе ли этого предложения Примадонна и, несмотря на приличный гонорар, отказался от такого заработка, ссылаясь на контракт с «Гексоралом». После того, как Максим признался, что это розыгрыш, Филипп не сдержался и выругался, но тем не менее согласился принять участие в AgentShow по приезду с «Евровидения».