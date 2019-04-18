«Привет желтозубым и гнилозубым»: Прохор Шаляпин унизил россиян

Сегодня, 22:04

Жених Цымбалюк-Романовской хвастается своими «белоснежными» зубами, а фанаты откровенно насмехаются над его «отфотошопленной» улыбкой.

Лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда» и финалист «Фабрики звезд – 6» Прохор Шаляпин приобрел широкую известность не столько благодаря своим музыкальным достижениям, сколько благодаря новостям о его браке с бизнесвумен Ларисой Копёнкиной, которая старше его на 28 лет. После развода в 2015 году музыкант пропал из светской хроники, однако в прошлом году общественность взбудоражила новость, что 35-летний Шаляпин встречается с бывшей женой актера Армена Джигарханяна - скандально известной 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Как оказалось, этот союз не только романтический, но и творческий – в ноябре 2018 Прохор и Виталина презентовали совместную композицию «Я больше не буду».

А сегодня Прохор Шаляпин унизил россиян, опубликовав у себя в Instagram фото с идеальными белыми зубами. «Фу, какие белые зубы! Аж тошно! Привет желтозубым/гнилозубым», - подписал публикацию жених Цымбалюк-Романовской.

Однако привыкшие к тому, что звезды достаточно часто и много грешат фотошопом, скептически настроенные подписчики Шаляпина не поверили в его идеальную улыбку и отметили, что ранее на одной из фотографий у него была белой только половина зубов. «Внимательнее нужно быть» - пишут в Сети то ли с иронией, то ли с искренним желанием помочь пока не в совершенстве владеющим фотошопом Прохору.

Помимо всего прочего, не так давно Прохор Шаляпин вызвал гнев россиян, рассказав, что не пойдет на юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, аргументировав это тем, что ему не интересно смотреть, как еле вышедшая на сцену 70-летняя женщина «что-то там поет».