Опозорилась, но исправилась. Бородина перестала торговать одеждой из AliExpress после громкого скандала

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Звезда «Дом-2» «спалилась» на том, что закупалась в Китае и продавала одежду по запредельным ценам.

Хотя родители Ксении Бородиной не были знамениты, она самостоятельно смогла добиться большого успеха в мире шоу-бизнеса. Сейчас она занимается несколькими крупными проектами, которые приносят ей большой доход. Помимо работы на телестройке, а также участия в проекте «Бородина против Бузовой», телеведущая успевает заниматься своим интернет-магазином.

В связи с последним фактом вспоминается история, которая в прошлом году громко обсуждалась в сети. Тогда знаменитость опозорилась тем, что занималась торговлей одежды из AliExpress. Проверку настоящего гардероба в ее шоу-руме решила провести YouTube-блогер под ником «katyakonasova». В результате она отметила, что ассортимент действительно поменялся.

Девушка похвалила Бородину за то, что та исправилась и перестала обманывать фанатов, но отметила, что теперь в ее магазине остались лишь простые модели одежды, ведь только такую, по ее мнению, можно отшивать в России без особых затрат. По словам автора ролика, Бородина опозорилась с одеждой из Китая, но теперь она исправилась. Ксения перестала торговать одеждой из AliExpress. После громкого скандала Бородина действительно поменяла ассортимент в своем магазине.

А вот бывшую участницу "Дом-2" Дарью Пынзарь видеоблогер не похвалила: по ее наблюдениям, та продолжает торговать вещами из Китая, при этом не стесняясь ставить на них заоблачные цены.