Прощалась с Началовой, а теперь не стало и ее. Стас Садальский высказался о смерти актрисы «Кадетства» Ирины Цывиной

Сегодня, 14:48

Ушла из жизни актриса, известная по сериалам «Полицейский с Рублёвки», «Папины дочки», «Кадетство» и «Петровка 38».

Об ужасной трагедии, смерти актрисы сериала «Кадетство» Ирины Цывиной, сегодня высказался Стас Садальский. Заслуженная артистка России умерла сегодня ночью в возрасте 55 лет, сразу после смерти тело женщины доставили в морг, но причина смерти пока остается неизвестной.

Садальский в Instagram высказал слова соболезнования этому горю семьи: «Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Совсем недавно у себя на страницах она прощалась с Сергеем Юрским, Юлей Началовой, Лешей Булдаковым, а вот теперь не стало и ее – скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой. Господи, прими ее с миром. Царствие тебе небесное, прости и прощай».

Под записью Садальского пост прокомментировала Наталья Гулькина из группы «Мираж»: «Какой кошмар, нет слов…царствие небесное». Многие звёзды и коллеги по сцене шокированы смертью молодой и красивой актрисы. Смерть настигла вдову Евгения Евстигнеева неожиданно, отмечается, что последняя опубликованная запись женщины была от 14 апреля.

Сообщается, что женщину обнаружил сын Евгений, который запереживал о состоянии матери, когда та перестала отвечать на звонки. Ночью он нашёл мертвую женщину в её квартире. Пока причина смерти не известна, но сообщается, что женщина страдала от повышенного давления, и на фоне этого мог случиться сердечный приступ.

Ирина Цывина начала свою кинокарьеру в 1988 году с комедии «Ёлки-Палки». После этого было несколько периодов активной кинодеятельности и долгих перерывах в съёмках. В 2006 году начался новый период в жизни актрисы вместе с выходом на экраны знаменитого сериала «Кадетство». Даже исполняя роль второго плана, Ирина смогла не затеряться среди остальных ролей и запомнится фанатам.