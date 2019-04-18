«Муж-стриптизер в пролёте?»: Королёва позарилась на «золотого мальчика» из Москвы – сеть

Сегодня, 14:29

Видимо, певице уж очень пришелся по душе небедный блогер, раз она лестно о нем отозвалась в своем Instagram-аккаунте.

Многие знают Сергея Саркисова как перспективного блогера, который активно развивает свой блог в социальных сетях. Раньше он выкладывал различные фото с курортов, вечеринок и делился последствиями громкого веселья. Последние его видеоролики посвящены женским именам. Одним из последних стало имя «Наташа». В ролике Сергей красочно описали таких женщин, подобрав десятки комплиментов и приятные слов. Особенно эта запись понравилась Наташе Королевой, которая даже решила ее продублировать на своей странице.

«Красава», – певица подобрала милое, но совсем необычное слово для своего любимчика. Неужели Королёва позарилась на «золотого мальчика» из Москвы? О проблемах с Тарзаном уже давно известно, но мало ожидает, что звезда начнет искать новых ухажеров среди молодежи.

На это отреагировали даже подписчики. «Муж-стриптизер в пролёте?» – написали комментарий под этой записью в сети. Быть может, ссоры в семье настолько сильны, что Наталья устала терпеть вечные выходки Тарзана и совместные фото с девицами, что решила мстить аналогичным способом.