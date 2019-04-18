«Теперь по девочкам?»: Орлова из-за проблем с мужчинами могла сменить ориентацию — сеть

Сегодня, 14:33

Ведущая «Дома-2» за новым снимком в соцсети «спалила» возможный «нетрадиционный» роман.

Долгие года фанаты обеспокоены личной жизнью известной телеведущей Ольгой Орловой. Как известно, после развода Ольга так и не смогла найти женское счастье и создать семью. И теперь всё свободное время Орлова посвящает сыну и домашним питомцам. Неудивительно, что Ольга из-за проблем с мужчинами могла сменить ориентацию. В соцсеть ведущая опубликовала неоднозначный снимок, где позирует на коленях у известной спортсменки Натальи Рагозиной.

«Есть женщины, с которыми я себя чувствую в полнейшей безопасности!», — двусмысленно подписала снимок Орлова. Стоит отметить, фото вызвало особый резонанс среди подписчиков. «Теперь по девочкам?», — буквально засыпали вопросами в комментариях шокированные подписчики. Как бы там не было, а такое известие могло бы оправдать большинство неудач ведущей в отношениях с мужчинами.