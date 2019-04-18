«Дресс-код как в бане»: Барановская в смелом наряде появилась на вручении премии – фанаты

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Мать троих детей не побоялась надеть пиджак на голое тело.

В своем аккаунте в Instagram Юлия Барановская опубликовала снимок в смелом наряде с вручения премии журнала HELLO. Такая публикация не осталась без внимания многочисленных поклонников. Фанаты сразу же отметили стильный образ популярной телеведущей своими комментариями: «Источник энергии, тепла, позитива, женственности! Мое вам искреннее уважение и восхищение!»‎, «крутой образ»‎, «Смелый наряд для мамочки троих детей», и даже отметили сходство с Ксенией Собчак: ‎«Очень похожа на Ксению Анатольевну», «Не узнал сразу, думал Собчак».

Однако, не всем подписчикам пришелся по душе новый образ Барановской: «Не понятный плащ на голое тело - вот и весь образ»‎, «Не вид, а мешанина, будто элементы стиля золотого века смешали с элементами стиля техно»‎, «Дресс-код как в бане»‎. Некоторые недовольные интернет-пользователи даже посчитали наряд Барановской вульгарным из-за оголенного плеча.