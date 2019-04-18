«Родите – поймете» - Кудрявцеву пристыдили фанаты за «наклейку» на лице дочери

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Ведущая всем критикам быстро закрыла рты и дала ценные советы совершенно бесплатно.

Недавно знаменитая российская ведущая Лера Кудрявцева поделилась фото с маленькой дочерью, которой исполнилось всего восемь месяцев. Однако, как это принято среди большинства российских матерей, закрыла лицо ребенка аккуратным стикером в форме сердца с улыбкой на нем. Однако часть поклонников звезды решили, что выглядит это слегка нелепо, по их мнению, лучше вообще не выставлять фото с ребенком, если так боишься показать его лицо.

Но когда поклонники пристыдили Кудрявцеву за «наклейку» на лице дочери, та быстро всем заткнула рты. «Родите, тогда поймете», - посоветовала звезда одному из комментаторов, а другим захотела наклеить наклейку на рты.

Интересно, что недавно похожий случай ссоры с поклонниками был и у звезды «Универа» Марии Кожевниковой. Дело в том, что ее сыну уже два года, а она все еще не хочет показывать его лицо, а фанаты подумали, что она считает их «ведьмами» и верит в глупые суеверия, что показывать малыша нельзя «ведь сглазят же». Наверно, и Кудрявцева будет скрывать ребенка до тех пор, пока ее дочь в школу не пойдет и сама не начнет вести Instagram.