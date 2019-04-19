«Дело не в возрасте» — Пугачёва новой песней оправдала отношения с Галкиным

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Концерт в Кремле расставил все «точки» в отношениях легендарной пары Примадонны и шоумена.

Долгие годы личная жизнь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой активно обсуждается в обществе. Несмотря на большую разницу в возрасте пара счастлива вместе и растит двух близнецов. Однако, хейтеры всё ещё задают вопросы о сути брака. Так, Пугачёва своей песней оправдала отношения с Галкиным. Как известно, 17 апреля Примадонна дала юбилейный концерт, где представила фанатам новое творчество. «Изюминкой» концерта стала новая песня, посвящённая супругу. В соцсети Максим похвастался отрывком, опубликовав трогательное видео.

Стоит отметить текст песни, где Пугачёва, в свойственном певице стиле, передала душевные терзания и рассказала об интимных отношениях с Галкиным.

«Дело не в возрасте», — заявила Примадонна в песне, тем самым, ответив на многочисленные провокации хейтеров. Как оказалось, Алла Борисовна ценит супруга за нежность и трепетность в отношениях. Более того, Примадонна открыто заявила со сцены, что, несмотря на все трудности в отношениях с мужем, всегда простит Галкину любые «проступки».