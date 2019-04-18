«Упоение в запое» - Шнуров намекнул, что не может бросить пить

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Кажется, любовь к алкоголю мешает певцу вести полноценную жизнь.

Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров никогда не скрывал, что имеет много вредных привычек. Например, он не смог побороть привычку курить сигареты и употреблять спиртное. Накануне он даже написал стихотворение, в котором рассказал о многих сложностях, с которыми связана жизнь алкоголиков.

По словам певца, такие люди постоянно мечтают о том, чтобы жить как все остальные люди и даже думают, что могли бы достичь определенных успехов в этой жизни: накопить достаточно денег, похудеть, открыть личный бизнес. Помимо этого, он написал, что люди с алкогольной зависимостью хотели бы быть теми, кто несет «свет и счастье» «трепетом своей души».

При прочтении стиха может сложиться впечатление, будто артисту очень близки все эти мысли. Особенно эмоционально выражены последние строчки из него:

«Нас в квартире только двое.

Не спасёмся. Не реви.

Упоение в запое.

Радость пропасти в крови».

Возможно, он сам сейчас пытается бросить пить, однако не может, о чем и намекнул через творчество. Стоит отметить, что до этого в основном Шнуров писал о политических проблемах либо высмеивал своих коллег по шоу-бизнесу, а сегодня затронул довольно близкую для себя проблему.

Так или иначе, фанаты все равно оценили его стих. Спустя всего час после публикации пост с ним собрал более 35 тысяч отметок «Нравится».