Бывшая всё отсудила? "Обнищавший" Петросян вынужден рекламировать Харламова ради "куска хлеба" – сеть

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Евгений Ваганович уже стар и не может давать столько концертов, чтобы обеспечить себе роскошную и безбедную старость, поэтому и вынужден зарабатывать на жизнь, как может, считают подписчики.

На своей страничке в социальной сети Instagram Евгений Петросян опубликовал видеозапись, на которой присутствует Гарик «Бульдог» Харламов, резидент программы Comedy Clud. Юморист задает каверзные вопросы, участвующему артисту в телешоу «Вечерний Ургант».

Многие пользователи восхитились шуткой Харламова и юмором Евгения Вагановича, отметив, что программа получила достаточно смешной.

«С самого утра смеюсь, вы просто молодцы», «Как же мы вас любим, давайте больше шоу с вами», - пишут поклонники.

Однако некоторые все же заметили в этой публикации скрытый намек. Подписчики заявили, что таким образом, Евгений Петросян пытается заработать себе на «кусок хлеба», рекламируя резидентов Comedy Club. Кстати, в публикации народного юмориста присутствует не только Гарик Харламов, но и Семен Слепаков, который, возможно, тоже решил прорекламировать себя и пропиариться за счет имени Петросяна.

Ранее было известно, что все счета артиста заморожены и у него нет даже средств платить за коммунальные услуги, в общем, бывшая супруга достаточно сильно повлияла на дальнейшую жизнь Евгения Вагановича.

«Бывшая все отсудила, работаешь на резидентов», «Ну теперь и любовница сбежит от нищего Петросяна», - комментируют пользователи.

Сам юморист, несмотря на болезненный развод с Еленой Степаненко, пытается держаться и не показывать виду. Сейчас Евгений Ваганович готовится к очередному судебному разбирательству.