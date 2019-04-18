Не смог сдержаться: К Бузовой «подкатывает» бывший участник «Дома-2»

Сегодня, 16:15

Видимо, один из самых ярких участников телестройки Александр Гобозов решил воспользоваться одиночеством Оли.

Бузова никак не может найти мужчину и даже постоянно обращается к своим подписчикам, чтобы хоть кто-нибудь из них решился с ней познакомиться. Видимо, один такой все-таки нашелся. Им оказался бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов, который знает Олю много лет. На своей странице в социальной сети он написал трогательное послание звезде, в котором восхитился ее трудолюбием, целеустремленностью и другими качествами.

Видимо, Александр не смог сдержатся и все же решился проявить свои чувства. Тем более, у него нет никаких преград. Мужчина уже был женат, но вскоре развелся, ведь супруга не стала терпеть его постоянные похождения. Теперь он полностью свободен и может беспрепятственно «подкатываться» к Бузовой.

Не исключено, что Оля просто проигнорирует своего поклонника. Она знает себе цену и, вероятно, хочет не просто хорошего человека, а состоятельного мужчину. Кроме небольшого бизнеса по продаже правильного питания Гобозов ничем не может ее порадовать, в то время, как Оля является одной из самых обеспеченных женщин страны.