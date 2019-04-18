Годится в дочери! Баскова фанаты заподозрили в романе с 25-летней моделью

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«Золотой» голос России подогрел слухи о своих отношениях с «Мисс Россия-2015», когда вместе с девушкой посетил концерт Примадонны.

17 апреля в Кремлевском Дворце состоялся концерт, посвященный 70-летнему юбилею Аллы Пугачевой, на котором присутствовали Филипп Киркоров, жена российского премьер-министра Светлана Медведева, Татьяна Навка, Александр Васильев, а также Николай Басков, который появился вместе с «Мисс Россия-2015» Софией Никитчук. Фанаты сразу же заподозрили певца в романе с 25-летней моделью, которая годится ему в дочери. На мероприятии они пробыли недолго, объяснив свой уход тем, что пару ждут на праздновании дня рождения популярной певицы Валерии, которой исполнился 51 год.

Басков не впервые появляется на публичном мероприятии с молодой фотомоделью. Он утверждает, что София похожа на его мать в молодости и признается, что устал от одиночества и мечтает об искренней любви. Под одной из публикаций балерины Волочковой в Instagram Николай намекнул, что вероятно, в недалеком будущем состоится свадебное торжество.