«Самец» Black Star! Егор Крид нагло «кадрил» девушек на дне рождения Валерии

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Возможно, Крид завидует отношениям Тимати и Решетовой и пытается найти себе девушку «попроще».

Главный «самец» лейбла Black Star Егор Крид не постеснялся своих новых друзей Иосифа Пригожина и его жены Валерии, у которой вчера был день рождения и начал нагло «кадрить» девушек из подтанцовки.

Интересно, что в последнее время Крид, видимо, в связи с его уходом из лейбла перестал быть частым пользователем социальных сетей, в том числе Instagram. Однако со вчерашнего дня, вероятно, решив все вопросы с подписанием контракта, Крид снова стал радовать 10 млн подписчиков сториз и новыми публикациями. Сегодня звезда публикует две истории с дня рождения свой подруги и коллеги по дуэту Валерии.

Первая сториз была неким поздравлением певице, где она в красивом платье пела песню. Но то, что творилось на втором сториз, просто поражает воображение: Крид посвятил историю жарким танцам откровенно одетых женщин, которые не стеснялись в своих движениях перед звездой. Очевидно, что до этого танца и, вероятно, после него, Крид не стеснялся подбивать клинья к подтанцовке с одной целью – скрасить свой вечер. Несерьёзное отношение Егора к чувствам других, конечно, объясняется его статусом, однако, как считают многие, ему стоит более ответственнее относится к выбору своей девушки.