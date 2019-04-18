Сломал нос – расплатился квартирой. Марат Башаров продолжает жить с экс-супругой

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Российский актер сообщил, что его развод – это всего лишь формальность.

В конце марта суд официально расторг брак Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой. Семейный союз актера и его поклонницы просуществовал меньше двух лет, однако за это время супруги Башаровы регулярно становились фигурантами громких скандалов, связанных, в основном, с рукоприкладством актера. Так, в конце прошлого года брат Елизаветы Федор заявил, что Башаров сильно избил жену и сломал ей нос. Однако уже через неделю после скандала Елизавета и Марат появились вместе на публике и с улыбками утверждали, что у них все хорошо, а публикации в СМИ – неправда. Однако факт остается фактом – 21 марта 2019 года брак Башарова с Шевырковой был расторгнут по инициативе Елизаветы.

И как только в СМИ немного успокоились и обсудили все детали развода, медиа-пространство «взорвала» другая, не менее интересная новость. Как оказалось, при разводе Башаров оставил Елизавете большую квартиру в Москве, и продолжает жить там с экс-супругой, как ни в чем не бывало. И если сначала Башаров говорил, что переписать жилплощадь Елизавета его вынудила шантажом, теперь он всем рассказывает, что сделал это ради их общего сына – 2-летнего Марселя, а развод – это просто формальность и они с женой счастливы, несмотря ни на что.

Как рассказал Башаров в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды», при разводе не было никакого раздела имущества, а передача квартиры жене – это его «добрая воля» и он об этом не жалеет. К слову, у актера в собственности остался дом в Подмосковье, построенный еще до брака с Елизаветой.

Однако, как оказалось, Елизавета не просто так позволила экс- супругу жить в ее теперь квартире. Схема сломал нос - расплатился квартирой, не сработала. По словам источника, она вдвинула актеру жесткое требование: либо он бросает пить и живет с ней и сыном, либо живет отдельно и платит алименты. «Сейчас Марат шелковый и во всем старается угодить Лизе. Очень много времени проводит с сыном. Мне показалось, что отношения в семье стали лучше после развода», — приводит слова источника «Комсомольская правда».

Надолго ли хватит силы воли у Марата Алимжановича – покажет время.