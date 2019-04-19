«Нахрена вы на меня подписаны?»: Харламов оскорбил своих фанатов «скотским» отношением

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Шутки ниже пояса, скатился – поклонники опешили от такого отношения комика и поспешили выразить свое недовольство в комментариях.

Гарик Харламов – любитель пошутить. Для него нет запретных тем, считают подписчики. Он даже не брезгует шутить на тему гомосексуализма вместе со своим другом Тимуром Батрудиновым, за что их дуэт не раз называли не той ориентации.

На этот раз юморист опубликовал в своем Instagram короткий ролик, в части которого был кусок из мультфильма «Простоквашино» и Лариса Гузеева, которая выражалась нецензурной бранью.

Пользователи сети завалили Гарика комментариями о том, что его юмор, судя по всему, уже исчерпал себя и что ему остается только шутить на тему «ниже пояса».

Юморист не заставил себя ждать и через некоторое время опубликовал очередную «шутку», «накатав» при этом большой пост с негодованием. В нем Харламов оскорбил своих фанатов «скотским» отношением и спросил у них «Нахрена вы на меня подписаны?».

Фолловеров еще больше задело отношение Гарика к себе. Под его постом набралось большое количество отрицательных комментариев. Люди негодовали, чем заслужили такие оскорбления от любимого юмориста. Публикация Харламова набрала уже почти 5 тыс. негативных комментариев.

Многие подписчики поспешили отписаться от звезды, дабы не лицезреть его очередные выходки и неприятные публикации. «Все, Игорек, надо тебе с юмором завязывать, не твое это», - комментируют публикацию пользователи сети.