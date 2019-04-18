Виторган лучше? Собчак может скрывать побои от Богомолова

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Гримёры, возможно, не справляются со своей задачей, «синяк» под глазом виден даже под макияжем.

Недавно бывший кандидат в президенты Ксения Собчак добавила видео в истории Instagram, где ей делают макияж в машине, потому что она опаздывала. «Краситься в машине, когда едешь из загорода - это идеально», - сказала телеведущая на видео.

Под макияжем можно заметить небольшую припухлость под глазом. Напомним, что недавно телеведущую заподозрили в связи с кинорежиссером Константином Богомоловым, который осенью 2018-го расстался с актрисой Дарьей Мороз. С мужем Виторганом они остались в дружеских отношениях ради общего сына, но уже давно не живут вместе.

Константин недавно поставил «Славу» в БДТ, из-за которой Лия Ахеджакова раскритиковала его работу как режиссёра. Известно, что Богомолов родился 23 июля под зодиакальным знаком «Лев». Льву-мужчине нужно окружение, нужны благодарные слушатели и обожатели.

Исходя из характера Констнтина можно понять, что любой «провал» он воспринимает слишком серьёзно и , возможно, мог причинить своей возлюбленной боль из-за сильного стреса и злобы.

Собчак может скрывать побои от Богомолова, который мог «сорваться с цепи» из-за своей вспыльчивости. Виторган же рождён под знаком Девы (10 сентября), поэтому в плане характера он лучше и спокойнее нынешнего возможного любовника жены. Кто знает, возможно Ксения захочет после этого возобновить отношения с мужем.