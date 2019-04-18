Крид - не отец?: Бузова случайно "спалила" свой роман с хоккеистом Зерновым

Сегодня, 08:34

Настоящая любовь или погоня за очередным пиаром, считают подписчики, заподозрившие в отцовстве будущего ребенка певицы - хоккеиста, на роман с которым она тонко намекает.

Сейчас у телеведущей проекта «Дом-2» появилось новое увлечение, любовь к футболу давно прошла, а вот к зимнему виду спорта – хоккею, заметно проявляется. Вряд ли Ольга стала ярой болельщицей и не пытается скрыть от общественности интересные факты. Хотя, по ее тонким намекам, поклонники все же смогли заподозрить девушку в очередном романе. Таким образом, Бузова, не думая, случайно «спалила» свой роман с хоккеистом Зерновым: именная футболка «любимого», теплые отношения и улыбка при встрече, сопровождающаяся милым общением.

Сейчас Ольга все чаще стала размещать в микроблоге видеозаписи с матча, демонстрируя радость за команду и «поддерживая жениха», причем, она ранее никогда не появлялась на таких мероприятиях и свои вечера проводила в компании пиар-директора или же друзей.

На очередной игре, в форме с именем «нового избранника» исполнительница проходила весь вечер, позируя на камеры и публикуя фотографии в свою социальную сеть Instagram.

Поклонники абсолютно уверены в тайной связи артистки и хоккеиста даже несмотря на то, что сама певица старше на целых 10 лет.

«Теперь понятно, кто отец ребенка», «Может, он ей за рекламу заплатил, вот она и пиарит его?», «Все-таки, все тайное становится явным, видела, как воркуют стоят», - комментируют пользователи.

Однако не только эти моменты дают повод думать о том, что у Бузовой все же имеется избранник. В разделе Stories на своей страничке она не раз публиковала видеоролики, где звучала фраза: «Меня парень приревнует». Теперь в отцовстве будущего наследника Ольги считают нападающего Дениса Зернова, а значит можно с уверенностью сказать, что Крид точно не является отцом.