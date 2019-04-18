«Накачали в попку»: Седокова опозорилась «ботоксными» ягодицами, больше чем у Ким Кардашьян

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Фанаты поражены тем, насколько набравшая вес Анна гордится своим телом.

Певица Анна Седокова уже не один раз признавалась в том, что поправилась, но при этом любит себя такой, какая она есть.

Недавно артистка выложила в своем Instagram новую фотографию, которая вовсе не вызвало восторга у фолловеров. На снимке Седокова запечатлена со спины, выставив на всеобщее обозрение не малых размеров пятую точку.

Певица не раз говорила о том, что она сторонница боди-позитива, и принимает свое тело таким без страданий и применения диет.

Стоит отметить, что попа Седоковой на снимке выглядит действительно куда больше, чем обычно. Сам же Анна по этому поводу ничего не сказала, лишь заявила, что данное фото является едва ли не самым любимым. Хотя среди подписчиков уже давно ходит мнение о том, что Седокова намеренно увеличивает попу. Вероятно певица равняется на Кардашьян, при этом не брезгуя силиконом и ботоксом.

Уставшая от критики поклонников в адрес своего тела, Анна решила раз и навсегда прояснить эту тему. Она опубликовала в Instagram большой пост, в котором рассказала, что любит свою фигуру, соблазнительные изгибы и не намерена изводить себя строгими диетами, худея в угоду моде.

Однако, несмотря на все комментарии Седоковой, направленных в сторону ее фигуры, поклонники не прекратили свои «исследования». Наоборот, фанаты считают, что Седокова опозорилась «ботоксными» ягодицами, больше чем у Ким Кардашьян, на всю страну. Девушку даже укорили фанаты. Как не стыдно ей, в статусе многодетной матери, выставлять подобные фото в Instagram?

Напоследок Анне оставили «ворох» неприятных комментариев: «Что-то дамочку разнесло», «А обещала похудеть», «Накачали в попку», «Килограмм на 15 поправилась», «Не то отращиваешь», «Силиконом накачала?», «Мало показалось, решила накачать?» - высказались фанаты о сложившейся ситуации.