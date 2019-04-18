Собачий оклад? Самбурская может бороться с банкротством путём рекламы средств для животных

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$ 300 000 - столько может зарабатывать ежегодно Настасья, работая лицом рекламной компании Pedigree.

С начала апреля звезда сериала "Универ" удивила своих фанатов новостью. Настасья стала представлять и рекламировать продукцию крупной компании Pedigree, которая представляет на рынок огромное количество товаров для четвероногих друзей человека.

Самбурская может бороться с банкротством путём рекламы средств для животных. Одной из причин может послужить возможная бедность актрисы, после ухода из одного из самых попярных сериалов телеканала ТНТ "Универ. Новая общага".

Именно благодаря ему Настасья стала известна на всю страну. Возможно, что после её ухода, когда она заявила, что просто устала от своей героини, влиятельные продюсеры не позволили ей продвинуться дальше в качестве актрисы.

Сейчас Настасья больше нацелена на свой instagram, снимая комические ролики для своих фанатов. Участвует в рекламных проектах, демонстрируя свою заинтересованность к собакам, но при этом многие знают, что это не благотворительность.

Она была актрисой в нескольких фильмах, но возможно, что продюсеры ТНТ не смогли отпустить Самбурскую просто так, и "немного" подпортили её карьеру, поэтому Настасью не ставят актрисой главных ролей.

Также можно заметить, что популярность Самбурской заметно падает на глазах, поэтому ей приходится работать на собачий оклад, чтобы выйти из банкротства.



