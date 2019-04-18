«Шальная плутовка»: Собчак изменяет Богомолову с Виторганом – сеть

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«Ночью с одним, а днем с другим», - поклонники уличили Ксению в связи с бывшим возлюбленным.

Разговоры вокруг Ксении Собчак и ее мужчин не утихают по сей день. Размолвка с бывшим возлюбленным Виторганом стала отличной «точкой запуска» для обсуждений личной жизни звезды. На данный момент по официальным заявлениям Собчак, они с Виторганом разошлись, но находятся в теплых отношениях, совместно воспитывая сына. На светских мероприятиях звезда мелькает вместе с режиссером Богомоловым, который появился в ее жизни довольно давно. У мужчин телезвезды даже однажды произошел конфликт и драка из-за Ксении.

Пользователи сети считают, что Собчак изменяет Богомолову с Виторганом. По данным Telegram-канала «Светские Хроники» на недавней премии Hello звезда появилась с Богомоловым и пара мило беседовала весь вечер. Сегодня же телеведущая опубликовала в своем Instagram «сторис», где рассказывала, как ей удается все успевать, красясь в машине. Поклонники решили, что звезда не успела «навести марафет» из-за бессонной ночи с Виторганом.

Возможно, в предполагаемой измене виноваты вновь вспыхнувшие чувства к былой любви или же «неудовлетворение» от отношений с новым женихом. Интересно, что на это скажет Богомолов? Фанаты уверены, что Ксения скрывает от нынешнего кавалера свои «ночные похождения», от которых так тяжело подниматься утром и покидать постель.

Пять совместных лет не могут пройти даром и пара Виторгана и Собчак общаются в связи с ребенком. Фолловеры решили, что Собчак пытается «усидеть на двух стульях», крутя романы с двумя разными любовниками. «Ночью с одним, днем с другим», «Шальная плутовка!» - обсуждают ситуацию хейтеры телеведущей.