«Беззубый» Ургант побоялся задать Петросяну вопрос о Степаненко

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Ведущий вел себя как испуганный «котёнок» рядом с «тигром» российской комедии.

После вчерашнего выпуска «Вечернего Урганта» можно понять, почему программу в прошлом году собирались убрать из эфирной сетки Первого канала – шоу стало довольно скучным, слухи о том, что Иван Ургант растерял все свое остроумие нашли подтверждение. Можно ли назвать его настоящим журналистом и интервьюером, если он не задал своему гостю Евгению Петросяну ни одного животрепещущего вопроса? «Беззубый» Ургант не то, что не спросил Петросяна о предполагаемой любовнице, но даже побоялся задать Петросяну вопрос о его экс-супругу Елене Степаненко. Что там вопрос, даже шутку не озвучил!

При этом в СМИ пишут, что на самом деле знаменитый комик привел свою новую возлюбленную к Урганту, но почему-то оставил ее за кулисами. При этом, нельзя сказать, что сам Евгений Ваганович требовал от ведущего не задавать «опасных» вопросов – напротив, с самого начала программы он сам буквально потребовал об этом. В итоге, сам Петросян больше острил и подкалывал Урганта и Хрусталева. Так, может быть, шоу нужно был переименовать «Вечерний Петросян»? Ведь комик по уверенности в себе намного больше напоминал главного в студии Урганта. Возможно, даже если ведущий задал бы Петросяну вопрос о его любовных связях, то тот не растерялся бы, а так получилось, что Ураган «пожалел старика», чем явно слегка унизил его.